Spalletti: “Finito il tempo delle parole. Situazione di classifica bella ma complicata”

Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona

Alla vigilia della gara col Verona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Napoli: "Non c’è più tempo per le parole, domani mi aspetto una partita onesta che ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri. Siamo in una situazione di classifica bella e complicata allo stesso momento. Dobbiamo sentirci a nostro agio, i ragazzi hanno dimostrato le loro qualità".

LA GARA COL MILAN - L'ho rivista più volte. Se il Milan che lotterà fino in fondo per il campionato, è venuto a toglierci innanzitutto quello che rende il Napoli quelli che siamo... non ho meno sicurezze. Poi siamo condizionati da questo gol, ma è un gol che si è ripetuto durante la stagione. Quello di non essere stati bravi a presidiare nell'area sulle palle inattive e un pochino fa parte di quella qualità che abbiamo. Siamo meno interessati a quello che è lo sporco della partita e siamo forse più orientati a usare quel veleno che è la tecnica calcistica e la qualità. Invece domani se non riusciremo a metterla su quel veleno lì, bisognerà dimostrare di avere anche un corpo. Se quella qualità non basterà dobbiamo essere disponibili anche a fare uno scontro fisico".