Spalletti: “Forse meritavamo meno. Sarà complicato contro chi lotta per salvezza”

L'allenatore ha parlato dopo il pareggio contro il Cagliari

Eva A. Provenzano

«Per noi una gara complicata. Forse il Cagliari meritava di più o forse meritavamo qualcosa meno noi, più corretta come lettura. Non abbiamo mai preso in mano la partita, loro volevano fare questa gara qui e noi un'altra, c'è da essere contenti dell'1-1 perché dopo le gare di CL o EL succede a tutte. Però abbiamo fatto poco sotto l'aspetto della qualità. Tutte le volte che dite che siamo tutti perdiamo tre o quattro giocatori. Osimhen è stato a rischio fino all'ultimo».Spalletti ha parlato così alla fine della gara contro i rossoblù ai microfoni di DAZN. Il suo Napoli ha pareggiato uno a uno e l'allenatore ha anche aggiunto: «Dobbiamo fare qualcosa di più, la qualità se non la usiamo facciamo prendere iniziativa agli altri e non facciamo partita che vogliamo».

-Alla luce dei risultati del week-end è un'occasione persa per il Napoli?

Certo, funziona così. Dire che per noi era fondamentale vincere è una banalità è quello che sarebbe servito come entusiasmo a città e tifosi. Ma non ci è riuscito di prendere la partita in mano, bisogna accettarlo. Può capitare, i ragazzi hanno una qualità superiore a questa e questa volta non gli è riuscito. Forse per merito degli uomini messi in campo da Mazzarri.

-A proposito dell'interpretazione del Cagliari, quando avete recuperato palla però ci sono state scelte sbagliate da un punto di vista tecnico...

Abbiamo sbagliato troppo sotto l'aspetto della costruzione. Abbiamo titubato a prendere iniziativa e a prendere palla sui piedi. Molte squadre fanno scalate in avanti fino a terminare uno contro uno sulla linea difensiva. Diventa difficile giocare palla, è addosso ed è giocata sui piedi a chi va incontro. E c'è sempre l'avversario che spinge alle spalle. Vanno retti questi duelli, la palla non l'abbiamo mai gestita.

-Che segnale è per il campionato questa testa della classifica che nessuno vuole prendere?

Nelle ultime gare sarà complicato contro chi lotta per non retrocedere. Le squadre si sono rinforzate e sistemate col mercato. Sono arrivati elementi che hanno voglia di ribaltare la situazione ed essere apprezzati, hanno motivazioni nuove. Sono gare difficili quelle che arrivano. Bisogna adattarsi, l'abbiamo fatto poco e bisogna crescere in questo aspetto.

-Barcellona, Lazio, Milan: che segmento è?

Si vivranno delle emozioni, speriamo di viverle con tutti in condizione. Speriamo di averli tutti a disposizione, saranno gare bellissime, partite che si sognano da bimbi e che bisogna vivere in maniera corretta.

(Fonte: DAZN)