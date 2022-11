Spalletti: “Le rivali scudetto? Strada lunga e tante insidie. Serve restare sul pezzo”

«Decisiva la panchina? I giocatori hanno giocato due giorni prima e non puoi preparare la partita se non usi tutti i giocatori, l'alternanza diventa fondamentale. Si è visto che chi è entrato ha dato una sterzata dalla partita. L'addizione delle qualità di venti giocatori fa di più dell'addizione delle qualità di soli undici giocatori». Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la vittoria sull'Empoli .

Si deve prendere atto delle situazioni che ci si trova davanti e bisogna affrontarle e si cerca di trarre vantaggio da queste situazioni. La sosta c'è per tutti e non si può fare diversamente.

Bisogna stare attenti perché aumentano pure. L'Udinese ha fatto vedere di essere dentro e le squadre dietro hanno forza per riprendersi, la strada è lunghissima e le insidie sono tantissime, bisogna sempre stare sul pezzo, avere disponibilità per dare importanza a tutto quello che passa davanti. I tre punti non sono importanti rispetto all'avversaria ma in base a dove vuoi arrivare, a sogni, prospettive, voglia di diventare un calciatore o un team top.