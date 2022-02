Napoli, Spalletti: “Scudetto? L’Inter si è meritata il ruolo di favorita. Pensiamo al Venezia”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Spalletti ha sottolineato l'importanza della sfida

Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? C'è chi si candida ad amministrare quel condominio?

"L'Inter è stata brava ad avere più quote delle altre, poi c'è chi sembra averne meno, ma più o meno sono in parti uguali, ma l'Inter ha portato a casa la possibilità di stare più comoda".

"Non è una partita di passaggio, è un avversario con calciatori forte, un tecnico che sa fare il suo mestiere, poi c'è la particolarità nell'arrivare in quel posto lì, può creare qualche disturbo dall'attenzione che bisogna avere ma i nostri lo sanno che la partita è vera, non bisogna pensare che sia un passaggio verso l'Inter. Questa è la partita tosta, devi mettere mano alla tua disponibilità per acchiappare le piccole cose per diventare completo".