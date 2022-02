ESCLUSIVA Bertolino: “Inter, non puoi temere il Milan. Inzaghi ha un grande merito”

Le parole del noto uomo di spettacolo e grande tifoso nerazzurro a poche ore dallo scontro diretto tra nerazzurri e rossoneri

“Non faccio pronostici, mi raccomando”. Enrico Bertolino mette subito le cose in chiaro, per evitare ogni fraintendimento. Alla vigilia di un Inter-Milan, soprattutto se così sentito, non c’è spazio per certe cose. E allora la chiacchierata per Fcinter1908.it si concentra sullo stato d’animo a poche ore dal fischio d’inizio del derby: “L’avvicinamento è una gogna come sempre, anche se la classifica sorride più che all’andata. Mi preoccupa la sosta, può essere un problema. Al rientro non abbiamo mai avuto performance troppo importanti. È un impegno complicato, ma comunque fattibilissimo. La squadra per come è messa adesso non può temere nessuno”.