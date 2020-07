Spalletti, rapido contatto al ristorante con Barone e Pradé: “Nulla vieta che possa…”

Qualche giorno a Forte dei Marmi per la dirigenza della Fiorentina, composta da Joe Barone e Daniele Pradè, per poter progettare la squadra che verrà e le mosse future. In ballo c’è anche il futuro della panchina del club e, casualmente, come riporta FirenzeViola, al ristorante i due dirigenti hanno incontrato Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter più volte accostato al club toscano.

“Barone e Pradè hanno avuto con lui un rapido contatto, senza tuttavia approfondire alcun tipo di discorso sportivo, visto che la cena di ieri non era di lavoro e che, come già detto, l’incontro tra le parti è stato casuale. Spalletti, oltretutto, ha anche una casa in Versilia, a pochi passi dal ristorante “Il Fortino” dove si è svolta la cena. Nulla vieta, tuttavia, che nelle prossime settimane ci possa essere qualcosa di più concreto“, scrive il portale fiorentino.