Spalletti, l’ex agente: “Si adatterebbe benissimo al Napoli. E’ geniale”

Le parole di Giulio Dini: "Luciano al Napoli? Come si fa a dire che non possa essere adatto ad una piazza come quella partenopea e ad una rosa così di valore?"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giulio Dini, ex agente di Luciano Spalletti, ha parlato così di un possibile approdo del tecnico al Napoli la prossima stagione: "Come si fa a dire che non possa essere adatto ad una piazza come quella partenopea e ad una rosa così di valore? l sistema di gioco non condiziona il suo lavoro. E' un allenatore geniale, tra i pochissimi a trovare soluzioni tecniche non ipotizzate da chi lo ha preceduto.

Sul campo è imbattibile, è di cuore e temperamento, proprio come la piazza di Napoli. Luciano si adatterebbe benissimo, per caratteristiche, alla piazza napoletana. E' abituato alle pressioni, che alle volte rappresentano un vero e proprio stimolo. Spalletti sa trasformare le pressioni in elementi a proprio vantaggio. Non so da quale presupposto parta De Laurentiis: ma io porterei Luciano ad allenare la mia squadra proprio perchè è Luciano Spalletti. Non posso dire su quali calciatori Luciano fonderebbe la sua esperienza a Napoli. E' un lavoro che spetta ai commentatori".