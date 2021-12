Spalletti, l’ex compagno a Coverciano: “Se mi aspettavo la sua carriera? Sì perché…”

Le parole di Antonio Merolla: "Luciano, era molto attento a Coverciano, non si sentiva arrivato perché allenava la Samp"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Merolla, ex tecnico e compagno di Luciano Spalletti nei corsi di Coverciano, ha parlato così della carriera dell'allenatore di Certaldo: «Se mi aspettavo che avrebbe allenato Inter, Roma e Napoli? Assolutamente sì perché sono stato sempre convinto che il lavoro, a tutti i livelli, consente di ottenere soddisfazioni. Luciano, come d'altra parte Aurelio (Andreazzoli, ndr), era molto attento a Coverciano, non si sentiva arrivato perché allenava la Samp. Ed è stato quello, credo, il segreto dei suoi successi professionali».