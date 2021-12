Mercato, Bosco svela: “Spalletti vuole fortemente un giocatore dell’Inter”

Secondo il presidente dell'IAFA, il tecnico del Napoli vorrebbe nella sua squadra questo nome dall'Inter

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Christian Bosco, agente Fifa e presidente dell'Italian Association of Football Agents, ha svelato il desiderio di mercato di Luciano Spalletti, che vorrebbe in rosa un calciatore dell'Inter: "Spalletti, almeno per quello che concerne il centrocampo, ha fatto una sola vera richiesta a Cristiano Giuntoli in previsione della riapertura della campagna acquisti e cessioni: Matias Vecino. Il toscano lo vuole fortemente al Napoli e non da oggi".