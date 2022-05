Napoli, Spalletti: “L’inno dei tifosi ci dà spinta. Faremo una preparazione per…”

In conferenza stampa, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è proiettato alla preparazione della prossima stagione azzurra

"L'inno dei tifosi del Napoli 'Sarò con te non devi mollare' è entrato nel nostro spogliatoio e ci ha aiutato molto, facendo reagire la squadra. E' uno stimolo a essere più duri da sconfiggere. Ce lo teniamo stretto e magari lo miglioriamo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti facendo un bilancio della stagione in conclusione, con il Napoli matematicamente terzo, e guardando alla prossima nella presentazione del ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, in Trentino.

"A Dimaro faremo una preparazione calcistica - ha detto Spalletti - che va nell'attività vera, non si fa più preparazione di una volta basate su arrivare in fondo al campionato. Il preparatore mette la base su velocità, resistenza, forza e si va soprattutto a incrementare la qualità, la possibilità di stare in campo bene, mettendo a posto il motore del calciatore. Ma è un motore che poi ho bisogno di richiamare di settimana in settimana. Con i Mondiali da novembre a inizio gennaio non cambia niente, si va avanti sull'ordine delle partite, in quello che puoi mettere in match ogni settimana oppure quando giochi ogni tre giorni, quello dipende dal calendario".