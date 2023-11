Luciano Spalletti a Sky Sport ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni agli Europei

Luciano Spalletti a Sky Sport ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni agli Europei: “Siamo dei professionisti, dobbiamo far parlare della propria storia attraverso queste partite e questi risultati. Ci stiamo costruendo l’immagine tramite i risultati, ci siamo preparati benissimo, la squadra a disposizione è buonissima e può fare balzi avanti. Siamo fiduciosi.

In Macedonia potevamo fare qualcosa di più, ma poi si è visto che il percorso non sarebbe cambiato. L’Inghilterra ha potenzialità importante. C’è un po’ di abitudine a giocare queste gare nel percorso già fatto, anche se breve. Abbiamo portato a casa cose che ci possono servire. Serve un’Italia all’altezza della propria storia, con caratteri forti e calciatori che sanno affrontare queste situazioni. Per la nostra nazione dobbiamo essere disposti a tutto.