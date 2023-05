Spalletti: “Un’impresa. Chi lavora seriamente non ha tempo per essere felice”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto: "Me la sono goduta, per me la felicità era vedere la gente sorridere, i tifosi del Napoli felici. Ho visto le facce di chi c'era oggi, e sono quelle che ti danno le dimensioni della felicità che loro ricevono da questa impresa, perchè di impresa si tratta. Qualcuno lo sa già: chi lavora seriamente non ha tempo per essere felice. Chi è abituato a lavorare dalla mattina alla sera arriva, riceve un risultato e si chiude subito la tenda del sipario, deve andare a trovare un'altra scena che gli dia felicità. Siamo stati un po' così e siamo contenti, è chiaro, ma la dimensione grossa non riuscirai mai a subirla, perchè sei proiettato verso altro che è ancora più importante, dare questa felicità che i napoletani si meritano da tempo.