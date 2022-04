Spalletti: “Nazionale, Mancini strada giusta.Italia indietro su stadi. C’è il difetto…”

Le parole del tecnico del Napoli sull'eliminazione dell'Italia e il futuro della nazionale

"Per la nazionale è bene continuare con Mancini ct, è la strada giusta. Ha molti giovani nel gruppo, che servono per il futuro, e ha vinto l'Europeo. Si può sbagliare una partita come è successo ma resta la qualità del gioco, del centrocampo, di molti che ha portato in nazionale". Lo afferma Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, commentando l'eliminazione dell'Italia e il futuro della nazionale. "E' chiaro - dice - che ci sono cose da migliorare come sempre. Sicuramente in Italia siamo indietro per stadi e strutture, perché per lavorare al meglio servono le infrastrutture e gli stadi di proprietà".