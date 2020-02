Di Gennaro: “Spalletti sa fare il suo mestiere. Conte? Col suo modulo non rende…”

Antonio Di Gennaro ha commentato i temi principali della giornata sportiva. Questa la sua analisi:

Lo schieramento di Conte non esalta Godin…

“Non ha reso per il grande giocatore che è. Il problema è di natura strettamente tattica. Magari sarà un caso visto che è arrivato da poco, ma se gioca di più Bastoni un motivo deve esserci…”

Su che panchina vedresti bene Spalletti?

“Dal punto di vista del campo è uno dei migliori, qualcosa scricchiola a livello di gestione dei rapporti. Spalletti è uno che sa fare il suo mestiere, se Conte si trova lì è anche grazie alle due qualificazioni in Champions League che l’Inter ha centrato nel ciclo precedente. Non so se sia un vincente o meno, ma alla Roma ha fatto grandi cose. Lo vedrei bene anche, ad esempio, ad allenare Napoli e Fiorentina”.

Tante volte il palmares distorce le valutazioni…

“Sono d’accordo, Klopp e il Liverpool rappresentano un caso lampante: 4 anni senza trofei hanno portato i Reds al +21 sul City. Bisogna sempre capire cosa vuole fare una società prendendo un determinato allenatore: Gasperini fu anche messo in discussione dall’Atalanta, era a un passo dall’esonero e poi cambiò la sua storia in quella gara con il Napoli. Si è avuta la capacità di aspettare e in certi contesti ha pagato dividendi. A Verona hanno speso pochissimo per costruire la squadra; Juric si è rimboccato le maniche e può giocarsi, grazie alle buone idee, un posto in Europa. Il calcio si costruisce con buone idee, un grande settore giovanile, le infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio tecnico”.