Spalletti: “Napoli la sfida più ‘arrapante’. Insigne? Sono arrivato felice perché…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, Luciano Spalletti ha parlato della gara e degli obiettivi del Napoli. Spazio anche al mercato: "Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti dal Napoli. Si vedrà strada facendo la nostra ambizione ma si va sempre per ottenere il massimo contro chiunque".

"Cosa manca? Secondo me nulla, abbiamo avuto un'altra settimana per completare le cose da esercitare. Sappiamo la strada da percorrere e dove dobbiamo andare, mi aspetto di vedere solo la convinzione di cui ho già parlato. A noi non manca nulla e ti assicuro che essere noi è bellissimo. Si parte forte con l'intenzione di arrivare forti".

"Insigne? Sono arrivato a Napoli felice perché i nomi della rosa erano forti e vorrei tenerli tutti. Quella di Napoli è una sfida bella, tengo in considerazione le situazioni che ho davanti giornalmente: quelle del passato non posso toccarle, quelle del futuro non so se mi capiteranno... è così che io vivrò bene questo momento ed avrò soddisfazioni. Secondo me è la sfida più arrapante".

"Cosa rispondo al coro "vogliamo vincere"? Hanno ragione, anche noi vogliamo vincere. Ed avere i tifosi vicino ci permetterà di guardare negli occhi la loro passione, e sarà naturale domandarci se stiamo dando il massimo oppure no per onorarli. Dobbiamo partire da questo: rispetto per i tifosi e per la loro passione".

