Spalletti: “Contenti del punto, Inter squadra quadrata. Non abbiamo fatto…”

Le dichiarazioni del tecnico rilasciate al termine di Napoli-Inter

Al termine di Napoli-Inter, Luciano Spalletti ha commentato il pareggio del Maradona ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Dobbiamo continuare a mantenere questa leggerezza di squadra fatta di talento. In alcuni momenti l'abbiamo fatta vedere, in altri l'abbiamo abbassata ed è venuta fuori la forza degli altri che hanno più forza di noi. Dobbiamo essere bravi a portare la partita sulle nostre qualità, invece dopo che abbiamo subito il pareggio non ce l'abbiamo fatta e poi diventa tutto più difficile".

"L'abbiamo preparata come qualsiasi 4231 contro una squadra che ha due esterni a tutta fascia come l'Inter. La squadra l'ha fatto per lunghi tratti bene, ci sono capitate delle situazioni che potevamo sfruttare meglio. Nel secondo tempo dopo aver preso gol, non siamo più riusciti a gestire la palla. Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo. Se ne traggono degli insegnamenti e spunti per il futuro. Abbiamo fatto una buonissima partita, non siamo riusciti a mantenere questo talento. poi loro vengono fuori con la loro fisicità. Osimhen? Ha potenzialità infinite, qualche volta si scollega dalla squadra perché va a fare questo uno contro undici da solo non vedendo che la squadra non l'ha seguito. Sta imparando tutto, ma è un attaccante micidiale. È forte di testa, è velocissimo, ogni tanto deve saper anche scegliere".