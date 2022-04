Napoli, Spalletti: “C’è delusione. Mourinho? Le squadre che arrivano qui…”

Le parole del tecnico azzurro dopo il pareggio contro la Roma

Eva A. Provenzano

Dopo il pareggio con la Roma, a Dazn è arrivato il commento di Spalletti sulla prestazione del suo Napoli: "Insigne in lacrime, tanta delusione? Si delusione c'è. La partita è stata condotta bene e la Roma aveva creato qualche problema. Il dispiacere va sulla parte finale. Non siamo riusciti a gestire la palla come mi aspettavo e abbiamo preso gol che poteva essere evitabile da un punto di vista tattico. Non ho visto le lacrime di Insigne. Ma si avvicina il momento dell'addio al Napoli e sono situazioni particolari. Per me ha giocato una buona partita e si è preso le sue responsabilità".

-Uscita Lobotka ha tolto certezze alla squadra? Rimetterebbe il terzo difensore dietro?

Da un po' prima eravamo non fluidi a far girare palla. Le scelte tattiche le abbiamo fatte per metterci meglio che poi non si riesca a fare bene ok. La palla ha girato un po' peggio ma non penso sia dipeso solo da lui ma da quello che siamo riusciti a fare. Possiamo far girare meglio palla a centrocampo e si poteva fare qualcosa di più.

-Delusione evidente anche per ultimo periodo che non rende giustizia al percorso di stagione della squadra...

Vengo caratterizzato da quello che faccio e si valutano i periodi. Per lunghi tratti abbiamo fatto buon calcio, abbiamo cercato di sistemare le cose dentro alle partite per le difficoltà del momento. Il risultato di oggi ci penalizza in classifica ma rende dignità per il calcio giocato. Abbiamo giocato un buon calcio. Poi abbiamo sofferto perché ci è mancato il palleggio e non siamo riusciti a far valere il palleggio.

-Replica a Mourinho?

Non replico a Mourinho. Da quando sono qui a Napoli dico ai miei di non protestare in panchina e anche oggi sono stati tutti buonini e zitti. Ma vengono le altre squadre e fanno la squadra di casa. Montano addosso a tutti ed entrano in campo. È sempre una cosa che tornassi indietro non farei perché si vede che alcuni vengono condizionati dal comportamento delle altre panchine. Parlo in generale. Noi stiamo seduti e si fa fare all'arbitro il lavoro che deve fare.

(Fonte: Dazn)