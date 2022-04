Roma, Mourinho: “Ho provato vergogna per l’arbitro. Sembrava impossibile fare risultato”

Le parole del tecnico portoghese dopo l'1-1 strappato dai giallorossi in casa del Napoli questa sera

A proposito della direzione di gara, ha aggiunto: "Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto, noi no, ma abbiamo il diritto per giocare per vincere le partite. Oggi non mi è sembrato così. Ho letto qualcosa sui giornali come che il campionato si deciderà in base agli errori contro le tre che giocano per lo scudetto. Il campionato si decide anche se l’arbitro sbaglia a favore di chi lotta per lo scudetto. Oggi sembrava per noi impossibile vincere questa partita. Non voglio parlare troppo. In qualche momento ho provato vergogna per il signor Di Paolo e Di Bello. Manca un rosso a Zanoli, manca un rigore su Zaniolo e c'è molto di più. Per me basta, serve rispetto per i nostri tifosi che sono a casa. Purtroppo non siamo abbastanza bravi per vincere lo scudetto, ma vogliamo vincere le partite e voglio questo diritto contro l'Inter".