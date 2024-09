Spalletti: “All’Europeo io forse troppo rompiscatole. Ora sorrido perché…”

Alla vigilia della gara di Nations League contro la Francia, in programma domani sera a Parigi, al Parco dei Principi, alle 20.45 (in diretta su Rai1), Luciano Spalletti ha parlato al canale della FIGC e poi in conferenza stampa delle aspettative sulla prima gara dopo l'esperienza all'Europeo in Germania.

«Dobbiamo far vedere quello che è il nostro orgoglio a vestire questa maglia dopo la brutta figura che abbiamo fatto. C'erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c'è da farle vedere anche in partita. Va rimessa a posto la fiducia in se stessi e anche tutti i nostri tifosi devono riacquistare fiducia nei nostri confronti. Iniziamo un nuovo percorso, da qui in avanti bisogna fare qualcosa di nuovo. Ho visto nei calciatori la voglia di tenere la schiena dritta e non avere l’arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti», ha sottolineato il ct.