"Nella squadra anti Francia saranno due (al massimo) i non convocati per lo scorso Europeo che troveranno posto ovvero Tonali e Ricci. La mediana sarà completata da Frattesi, che nelle prove di ieri era in netto vantaggio su Pellegrini, e dagli esterni Cambiaso e Dimarco. Contro la Svizzera Dimarco era ko per l’infortunio accusato con la Croazia. Anzi, per aver giocato contro i croati nonostante già non stesse bene. Cambiaso invece era entrato... a disastro compiuto. La voglia di Tonali (che molto probabilmente sarà riproposto pure con Israele) e Ricci può dare sostanza a un centrocampo dove non avremo Barella, che si è operato al naso (ma a Coverciano tutto mettono in discussione tranne l’attaccamento di “Bare” alla maglia azzurra) e la coppia Jorginho-Cristante, out per scelta tecnica. L’italo-brasiliano era già stato spettatore contro gli elvetici, dopo che nei primi tre match non aveva esaltato", si legge sul quotidiano.