Spalletti: “La pausa mondiale casca a pennello, faremo un altro buon periodo”

L'allenatore del Napoli ha parlato della classifica e dello stop in campionato per il torneo in Qatar ai microfoni di Rtv 38

«Sono convinto che questa sosta verrà usata bene, perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato uno spazio per rimettere a posto le cose. Alla ripartenza troveremo squadre più forti, anche perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me». Insomma, il cielo benedica la sosta. Almeno a parer di Luciano Spalletti. Perché se in tanti pensano che ilmomento proficuo del suo Napoli primo in classifica potrebbe svanire con la pausa per il torneo in Qatar, lui ritiene che i suoi potranno fare ancora meglio alla ripresa.