Moratti: “Fossi presidente dell’Inter, tra Spalletti e Mourinho sceglierei sempre…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto a Radio Kiss Kiss un bilancio sul campionato di Serie A e non solo

Alessandro Cosattini

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto a Radio Kiss Kiss un bilancio sul campionato di Serie A e non solo: “Tra Belgio e Argentina sono sicuramente più legato a quest'ultima, pensando a tutti quelli che sono passati per l'Inter.

Cristiano Ronaldo sicuramente è un giocatore con delle dote notevoli con una voglia di mettersi sempre in gioco anche se il tempo passa per tutti. Un po' meno efficiente per la squadra potrebbe esserlo ma senza dubbio segna sempre. Se vincesse il Mondiale sarebbe fantastico, un'altra cosa sorprendente.

Tra Mourinho e Spalletti? Per stima e conoscenza Mourinho rimarrebbe per me sempre la sicurezza. Sotto un aspetto di novità prenderei Spalletti per il quale ho una grande che sicuramente riuscirebbe a far bene. Se fossi presidente dell'Inter, sceglierei sempre Spalletti".