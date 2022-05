Spalletti: “Sarò al Napoli l’anno prossimo. Ci davate tutti settimi dietro Sarri e Mou, ma…”

Come di consueto, Luciano Spalletti ha regalato più di un titolo. Fra rammarico scudetto e futuro, l'allenatore del Napoli ha parlato così

Come di consueto, in conferenza stampa Luciano Spalletti ha regalato più di un titolo. Fra il rammarico scudetto e il futuro, l'allenatore del Napoli ha parlato così con i giornalisti in vista della sfida di domenica contro il Genoa:

"Può darsi, io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col Napoli. In certi momenti sembravo da solo in credere in questo Napoli, oggi in Champions c'è il rammarico per non aver lottato fino alla fine, qualcosa è cambiato e mi sento meno solo. Sono molti di più che credono in questo Napoli, altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all'ultimo, ma posso portarle ora. Dopo soprattutto che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma,ci mettevate settimi! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello Scudetto".