Spalletti: “Rigore su Mudryk? Non abbiamo rubato niente, qualificazione strameritata”

"Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all'Europeo". Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti , a margine dell'evento "L'Europa di Domani" a Roma, rispondendo agli attacchi dei media stranieri sull'episodio tra Cristante e Mudryk non giudicato da rigore.

"Se uno va a estrapolare quell'episodio per venirci contro non è giusto, senza guardare al resto della prestazione della squadra - ha aggiunto - La partita era difficile per la pressione che aveva e quell'episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come lo vogliono mettere tanti. Dispiace".