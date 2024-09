In vista della gara contro Israele ci saranno alcuni cambi. L'esterno dell'Inter dovrebbe riposare, il difensore partirà dal 1'

Dopo la vittoria con la Francia, l'Italia scenderà in campo per la Nations League questa sera contro Israele. Spalletti pensa a qualche cambio di formazione.

"A proposito di formazione, quella di stasera contro Israele sarà una Nazionale diversa rispetto a quella vista contro la Francia, con almeno 3-4 cambi, per stessa ammissione dello stesso Spalletti. Mancheranno sia Calafiori (è già rientrato a Londra, causa infortunio) e l'acciaccato Pellegrini. Molto probabilmente sarà risparmiato anche Federico Dimarco, sulla sinistra, infatti, Udogie sembra essere in vantaggio sul calciatore nerazzurro . Novità anche in attacco: fuori Retegui e dentro Kean, con Raspadori a supporto, al posto di Pellegrini", scrive Libero.