Spalletti saluta il Napoli: “Due anni indimenticabili. Vado via per amore”

"Consigli a chi verrà dopo di me? Non do consigli. I consigli si chiedono e non si vanno a cercare. E non so consigliare neppure un nome da andare a prendere. Non c’è stato un momento determinante, c’è stata una mentalità determinante che ha fatto la differenza. La cosa più difficile da superare è lasciare il gruppo. Il loro amore ti fa venire dubbi sulla decisione che ho preso. In questi giorni, immaginandomi lontano da qui, ho realizzato quanto sia difficile scegliere di andar via. Il cuore e l’egoismo ti dicono che dovresti continuare perché c’è una squadra fortissima su cui costruire. Ma è proprio l’amore che sento che mi fa accettare la scelta".