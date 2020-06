Mercato, Dzeko spalma il contratto? L’entourage smentisce

Un’estate fa l’Inter era su Edin Dzeko. Qualche giorno fa si è tornato a parlare del giocatore in chiave mercato, ma al momento arrivano smentite su un possibile addio alla Roma. A Skysport precisano che dall’entourage sono convinti che l’attaccante ha un contratto di due anni e con questo guadagnerà 15 mln netti in due anni. Nessuna intenzione di cambiare le carte in tavola dunque. Si era anche parlato di un contratto da spalmare su più stagioni, ma sono solo voci non confermate. A scadenza di contratto nel 2022 poi si vedrà.

(Fonte: SS24)