Specchia: “Serie A? Il gioco migliore è dell’Inter, non del Napoli. Le altre…”

Le parole dell'allenatore a proposito del percorso delle big in questo primo scorcio di stagione

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Paolo Specchia, allenatore. Queste le sue parole: "Il Napoli ha espresso il gioco migliore? No, per me lo fa l'Inter, la squadra può rivincere lo Scudetto. Il campionato è lungo, a parte la Juventus poi chi è attardato è l'Atalanta, che non mi convince. Alla Lazio Sarri va troppo piano, non sta ancora proponendo un calcio spumeggiante, quindi patisce le squadre aggressive e dai ritmi alti. Il Napoli deve guardarsi soprattutto dall'Inter e secondo me anche dalla Roma, nonostante la caduta di ieri".