Spezia, Dragowski: “Bello parare il rigore, con l’Inter partita straordinaria”

Siamo in un momento in cui in ogni partita dobbiamo andare a caccia di punti, oggi era molto difficile, ma ci siamo riusciti, quindi dovremo essere bravi a fare lo stesso anche in trasferta tra sette giorni. I nostri tifosi sono decisivi, lo sappiamo dall'inizio della stagione, per noi valgono tanto e tutte le squadre che vengono qua a giocare fanno fatica anche grazie alla nostra tifoseria, mi auguro che il loro calore si faccia sentire in maniera così forte fino alla fine della stagione".