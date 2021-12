Inter, lo Spezia era esame vero: “Orgoglio e autostima. Questa squadra sembra…”

Non bisogna farsi ingannare dal nome e dall'apparente facilità con cui l'Inter di Simone Inzaghi si è portata a casa la vittoria

"Sono serate come questa ad arricchire autostima e a renderti più orgoglioso. Sono le partite in cui tutto sembra semplice e scontato ad essere spesso i peggiori trabocchetti sulla via per la gloria. Lo Spezia era un esame vero, perché dopo tre vittorie consecutive nella settimana chiave per le ambizioni, in Italia e in Europa, poteva succedere di sbagliare l’approccio e soffrire. E invece l’Inter sembra aver trovato la maturità giusta per non dare mai vantaggi alle rivali".