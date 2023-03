Spezia-Inter, Lautaro o Dzeko con Lukaku? Sulle fasce Dumfries e Gosens, in porta…

L'Inter stasera affronta lo Spezia, ma guarda con attenzione anche alla sfida di martedì col Porto. Per questo mister Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

"Il dubbio fra Martinez e l'ex Roma è uno dei tanti di stasera. E' possibile infatti che Inzaghi, in vista del Porto, faccia altri cambi. In difesa De Vrij spinge per giocare e potrebbe dare il cambio a uno fra Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo Brozovic («sta tornando al top, sono soddisfatto delle sue ultime gare», la frase di Inzaghi) dovrebbe ritrovare il posto al fianco di Barella e uno fra Mkhitaryan e Calhanoglu. Sulle fasce ancora Dumfries e Gosens (Dimarco è recuperato e andrà in panchina). Da non escludere anche un nuovo avvicendamento in porta fra Onana e Handanovic", riporta Tuttosport.