Spezia-Inter, moviola GdS: su Lautaro non è rigore, giusto annullare i due gol

La moviola de La Gazzetta dello Sport su Spezia-Inter: sufficiente la direzione di gara dell'arbitro Chiffi

L'Inter viene fermata sull'1-1 dallo Spezia. Nella sua sezione dedicata alla moviola, La Gazzetta dello Sport analizza la direzione di gara dell'arbitro Chiffi: "Direzione più che sufficiente per Chiffi e nessun dubbio sugli episodi più rilevanti, i due gol annullati nel finale all'Inter. Entrambi i fuorigioco indiscutibili: di Hakimi servito da Barella prima del passaggio a Lukaku e poi di Lautaro, imbeccato da Sanchez su punizione. Solo un paio di sbavature a inizio ripresa: Bastoni entra su Vignali, il gioco potrebbe proseguire con una situazione di vantaggio per lo Spezia ma Chiffi ferma il gioco. Poi, poco dopo, sorvola su un contatto Vignali-Lautaro, che comunque sembra fuori area e infatti il Var non interviene".