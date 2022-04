Spezia, Provedel: “L’Inter deve vincere per forza, ma proveremo a opporci”

Intervistato da Tuttosport, Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ha presentato così la prossima partita di domani al Picco contro l'Inter

«Ero diventato papà di mio figlio Alexander da due giorni, avevo sonno arretrato, ma tanta adrenalina. Feci alcuni interventi che ricordo bene, la squadra resse, loro erano in una posizione diversa da quella di oggi in classifica. Devono vincere e faranno di tutto per farlo».