Spezia, Maggiore: “Da piccolo simpatizzavo per l’Inter, ora sogno un gol a San Siro”

La grande novità della Serie A 2020/21 è senza ombra di dubbio lo Spezia, al primo campionato nella massima serie. Giulio Maggiore, centrocampista classe ’98 nato e cresciuto nel club ligure, racconta a Il Giornale le emozioni in vista dello storico debutto: “Già arrivare in serie A sembrava impossibile, ma ora la cosa più bella sarà giocare a San Siro. Da piccolo simpatizzavo per l’Inter e giocare nello stadio più simbolico del calcio italiano sarà emozionante. E se chiudo gli occhi… Sogno un gol all’Inter proprio a San Siro“.