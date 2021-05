Spezia, Meluso: “Mercato? Difficoltà enormi. Superlega nata proprio per questo”

Le parole del direttore dell'area tecnica dei liguri: "La Serie A però deve mantenere il suo standard e servirà creatività"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mauro Meluso, direttore dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato così in vista della prossima sessione di mercato: “Le difficoltà sono enormi. La Superlega era nata proprio per questo. La situazione economica ha creato qualche scompenso e quindi non mi aspetto un mercato scoppiettante. La Serie A però deve mantenere il suo standard e servirà creatività e scovare qualche talento”, le sue parole.