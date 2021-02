Milan, Pioli a Sky: “Partita non all’altezza, ma saremo pronti per il derby”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta del Milan contro lo Spezia

"Non siamo riusciti a mettere in campo una prestazione all'altezza. Gli avversari hanno fatto meglio di noi in tutto e per tutto e le responsabilità sono nostre. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo stati poco pericolosi, non siamo riusciti a mettere in campo le soluzioni provate in settimana. Non ci saremmo mai aspettati questa partita. Una gara difficile, peggiorata nel secondo tempo quando siamo andati sotto. Non è una gara che ci toglie certezze. Anzi, ci deve far capire che quando giochiamo con le nostre caratteristiche facciamo bene. I prossimi sono impegni importanti, ma ci faremo trovare preparati. Dobbiamo voltare pagina. Non ci sono problemi particolari, stiamo bene. Abbiamo le qualità per tornare a fare quello che sappiamo. Rebic? Piccolo infortunio al ginocchio, ma potrebbe essere della partita già giovedì. Stiamo recuperando vari giocatori, cerchiamo di assaporare questa delusione per ripartire con determinazione e forza".