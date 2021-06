Spezzatino, prima l’ok poi la revoca: è giallo in Serie A. Pressioni da due club

La proposta spezzatino è stata prima approvata in Lega per poi essere revocata immediatamente dopo: i dettagli

C'è un vero e proprio giallo in Lega Serie A legato al calcio spezzatino. Lo riporta Repubblica, che spiega: "La proposta di spalmare le 10 gare di ogni giornata del massimo campionato in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione è stata prima approvata con 13 voti e poi revocata in seguito alle forti pressioni esercitate in particolare dal presidente della Sampodoria, Massimo Ferrero, e da quello del Genoa, Enrico Preziosi. La proposta verrà discussa nuovamente tra una settimana".