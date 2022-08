Inter, poca brillantezza a Lecce? C’è la spiegazione: “Inzaghi in estate ha deciso…”

Una vittoria importante per iniziare nel modo giusto la stagione. L'Inter di Simone Inzaghi torna da Lecce con i primi tre punti della stagione. Ciò non toglie, comunque, che i nerazzurri abbiano evidenziato qualche difetto. A cominciare dalla poca brillantezza notata al Via del Mare. Ma per quella, scrive Tuttosport, c'è una spiegazione ben precisa:

"Una vittoria all’ultimo secondo che ha portato i primi tre preziosissimi punti in classifica. Ma anche, alla luce dell’andamento della gara contro il Lecce, svariate questioni da analizzare. E da dover risolvere per competere per la conquista dello scudetto. Sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi vedrà nelle prossime settimane la condizione fisico-atletica dei suoi calciatori crescere in modo esponenziale. L’allenatore piacentino, come anche esplicitato pubblicamente, ha deciso con il suo staff per pesanti carichi, almeno sino all’amichevole contro il Villarreal, per successivi allenamenti più leggeri (che non significa meno intensi). Ecco quindi che fisiologicamente quei calciatori dal fisico mastodontico (e in nerazzurro ne si conta più di uno) non possono essere subito al top della forma - magari anche perché hanno iniziato dopo rispetto ad alcuni compagni il ritiro e quindi la preparazione estiva -, ma lo saranno con la prosecuzione del lavoro svolto e il minutaggio sul verde.