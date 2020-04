Frosio (GdS): “Ripresa Serie A? Mi allineo a Gravina, scelta di buonsenso. Lautaro al Barça…”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Alex Frosio ha parlato così delle parole di Gravina:

“La ripresa, con certi protocolli, è possibile. In Germania è già possibile, noi siamo uno dei paesi più colpiti anche se abbiamo chiuso abbastanza presto. Il calcio, con certe attenzioni, può ripartire. Io mi allineo a quello che ha detto Gravina e che prima ha detto Ceferin, è una scelta di buonsenso quella di ricominciare”.

LAUTARO – “Il Barça con le finanze non sta benissimo, voglio vedere come prendono Lautaro o Neymar. Il Barça sta soffrendo la pausa come il coronavirus come tutti, e anche loro devono fare i conti. Lautaro servirebbe come il pane al Barcellona, è il tipo di giocatore che farebbe la fortuna del club”.