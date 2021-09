Sport: “Onana rompe con l’Ajax. C’è il Barcellona, ma l’Inter è più avanti”

Come confermato ieri da Marc Overmars, Onana non prolungherà il suo contratto con gli olandesi: il punto sul futuro

"Non siamo impegnati con il rinnovo del contratto di André Onana. Ci abbiamo già provato e non ha funzionato, quindi andiamo avanti". Queste le parole chiare di Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, sul futuro di André Onana, portiere classe '96 che andrà in scadenza e che l'Inter monitora con grande attenzione. Secondo Sport, però, i nerazzurri non sono i soli sulle sue tracce: "Onana termina il suo contratto quest'estate e da gennaio è libero di negoziare con qualsiasi squadra. Barcellona e Inter sono attenti al suo futuro e potrebbero tentare di prenderlo dal prossimo mercato invernale, anche se i nerazzurri sono più avanti".