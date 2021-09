Vanni: “Barella? Ecco cosa ci ha detto l’Inter. C’è interesse reale per Onana”

Le parole del collega di Repubblica: "Handanovic all’Inter sta diventando un capro espiatorio. Lo scorso anno non ha sbagliato una partita"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato così futuro della porta dell'Inter, con André Onana che resta un nome caldissimo: "L’interesse per Onana è reale e Marotta non lo ha mai smentito. Handanovic all’Inter sta diventando un capro espiatorio. Lo scorso anno non ha sbagliato una partita ed è sempre andato bene, per me quindi il tema è di reparto e non sul singolo, anche se gli errori di Handanovic spesso sono vistosi. Barella? Ci è sempre stato detto ‘grande ottimismo’ per il rinnovo. Poi è chiaro, visto la classe del calciatore, che lui vorrà essere pagato adeguatamente".