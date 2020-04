Lautaro, solo questa proposta choc è ok per l’Inter. Griezmann? Marotta risponde così

Per i giornali spagnoli quella dell’Inter è solo una provocazione per tornare in posizione di forza nella trattativa per Lautaro Martinez. Ma in realtà, riporta SportMediaset, la richiesta dei nerazzurri di Griezmann in prestito, il cartellino di Vidal e 90 milioni potrebbe essere l’unica soluzione per sedersi al tavolo per una trattativa mai iniziata, nonostante il pressing del Barcellona tramite i media catalani. Lo scambio alla pari Lautaro-Griezmann non è minimamente preso in considerazione da Marotta e Ausilio.

Troppo elevata la differenza di età e di ingaggio, spiega l’emittente. La volontà di Zhang è inoltre di trattenere il classe ’97: un robusto assegno e il prestito di Griezmann potrebbero invece cambiare l’attitudine del club interista. Ma lo scenario non è preso in considerazione da Bartomeu. Solo una netta presa di posizione di Lautaro potrebbe cambiare le carte in tavola, ma non sembra ci siano i presupposti. La foto postata ieri non sembra assolutamente una mossa di rottura.