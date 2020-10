All. Sporting: “Joao Mario giocatore esperto, porta peso alla squadra. Anche in allenamento…”

L’allenatore dello Sporting, Ruben Amorim, ha confermato ieri in conferenza stampa che Joao Mario sarà convocato e potrebbe fare il suo debutto nella partitissima contro il Porto.

“Loro conoscono la qualità di Joao. È stato fermo a lungo, è in forma, sarà convocato. Non partirà titolare, ha ancora bisogno di tempo per tornare in forma e conoscere i suoi compagni. È un giocatore esperto, non lo conoscevo personalmente, è un giocatore che porta peso alla squadra. Anche in allenamento, nel modo in cui comunica con i compagni, è un giocatore con un peso diverso, che darà cose buone. Adesso dovrà correre tanto e sono sicuro che, in questa stagione, ci aiuterà”.

(maisfutebol)