Giudice Sportivo Primavera: Inter, un turno di squalifica per Andersen e Stabile

L'Inter di Cristian Chivu, ancora a secco di vittorie in campionato dopo 8 giornate e penultima in classifica con soli 3 punti conquistati fin qui, dovrà fare a meno di due elementi in vista del match di sabato contro la Fiorentina: il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una giornata di squalifica a Silas Andersen, espulso per un intervento pericoloso contro il Sassuolo, e a Giacomo Stabile, che ha lasciato i suoi in 9 per doppia ammonizione.