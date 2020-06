Stadi chiusi, impatto devastante sui club: l’Inter perde fino a 18 mln, la Juve ancora di più

Gli stadi chiusi in Serie A, soluzione giudicata necessaria dal Governo per evitare assembramenti, hanno un impatto forte sui bilanci delle squadre, specialmente su quelli delle big. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che stima che il danno peggiore lo riceverà la Juventus, che perderà tra i 15 e i 25 mln di euro tra biglietti, visite al museo, vendite dello store e altre entrate collaterali. Ma anche l’Inter è una delle più penalizzate dalla chiusura di San Siro: “Pure per l’Inter si annunciano perdite rilevanti, tenuto conto dell’alta affluenza a San Siro: la forbice è tra i 10 e i 18 milioni”, spiega la Rosea mentre la perdita del Milan si attesta ad una decina di milioni. La somma totale dei 20 club supera i 100 milioni, qualora venissero rimborsati tutti gli abbonamenti ma i club sperano in un segnale del Governo in merito all’apertura degli impianti.

RIAPERTURA VICINA?

A lungo andare, però, i club potrebbero pagare un prezzo ancora più alto, rispetto a quelli sopracitati e la Gazzetta lo evidenzia: “Le partite senza tifosi, specie a lungo andare, finiscono per svilire il prodotto, anche nella commercializzazione dei diritti tv. Non è un caso se in Premier League si sono ormai arresi all’idea di applicare uno sconto di 370 milioni alle emittenti licenziatarie non solo perché le partite verranno riprogrammate a orari differenti ma anche perché si giocheranno senza la tipica atmosfera degli stadi inglesi. E non è un caso se alcuni club, a partire dalla Juventus, hanno già iniziato a elaborare piani operativi per farsi trovare pronti quando il Governo riaprirà le porte degli impianti al pubblico. Distanziati sì ma presenti”, il commento del quotidiano.