Stadi, Vezzali: “Volontà di aprire gli impianti gradualmente verso il 100%”

Le parole della sottosegretaria allo sport: "C'è la volontà di aumentare la capienza degli impianti nell'ottica di una gradualità che porti progressivamente al 100%"

Intervenuta ai microfoni di Agorà, programma di Rai3, Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha parlato così della riapertura degli stadi: "La situazione epidemiologica in questo momento è migliorata e le vaccinazioni stanno andando molto bene. Alla luce di questo, ieri con il Cts abbiamo discusso molto e c'è la volontà di aumentare la capienza degli impianti all'aperto e al chiuso nell'ottica di una gradualità che porti progressivamente al 100%. Ma dobbiamo dare l'esempio, le società devono far rispettare le regole, non dobbiamo vedere persone sugli spalti senza mascherine".