Stadio, via libera a 1000 spettatori dal primo maggio: tre condizioni per entrare

Il premier Draghi ha dato il via libera alla riapertura graduale degli impianti anche in vista dell'Europeo di giugno

"Tornano gli spettatori negli stadi e nei palazzetti nella zona gialla. E pure prima del previsto: il primo maggio. L’indicazione del premier Mario Draghi, l’apertura alle mille presenze (all’aperto) e alle cinquecento (al chiuso), non ha ancora una conferma ufficiale, ma è l’input su cui si sta già lavorando in vista della traduzione in norma nel decreto che sarà discusso giovedì prossimo in Consiglio dei Ministri. Il dado non è completamente tratto, il sottosegretario alla salute Andrea Costa prova a frenare e parla di «riflessione in atto», il che potrebbe anche stare a significare l’esistenza di qualche dubbio da parte del ministro Roberto Speranza. Ma la direzione è inequivocabile.