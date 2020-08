In Italia pensano alla riapertura parziale degli stadi. In Germania stadi vuoti fino al 2021

Il pubblico in una partita di calcio? In Italia si prende in considerazione l’idea e l’UEFA aprirà ad una parte di tifosi già nella Supercoppa del 24 settembre. In Germania invece non ci pensano neppure. Secondo quanto riporta la Bild, il governo tedesco non ha intenzione di riaprire gli stadi fino alla fine dell’anno. Nel 2021 quindi si potrebbero rivedere i tifosi negli impianti sportivi. Questo emergerebbe dalla bozza che la cancelliera Angela Merkel ha presentato questa mattina ai rappresentanti politici dei Lander durante una videoconferenza. La decisione riguarderebbe tutti gli sport e gli eventi con pubblico in generale.