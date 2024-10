Dopo quanto accaduto gli arresti di 19 ultras nelle Curve di Inter e Milan si parla anche di rischio commissariamento per i due club milanesi. Il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della presentazione del 10° Osservatorio Nazionale dello stile di vita sostenibile ha parlato proprio dell'inchiesta avviata dalla Procura di Milano dal 2016 e che è stata accelerata con l'uccisione, dello scorso 4 settembre, di Bellocco - discendente di una nota famiglia della Ndrangheta di Rosarno (in Calabria) per mano dell'ex capo ultrà nerazzurro Beretta.

«Se il commissariamento potrebbe incidere sulle interlocuzioni? Rispetto allo stadio non penso, stiamo parlando di tutto ciò che uno stadio o un altro può portare, cioè l'influenza di un certo tifo che però fa i conti con un certo tipo di interesse e con infiltrazioni mafiose. Abbiamo avuto la Fiera in un certo momento in situazioni analoghe e oggi è in una situazione splendida. Ci si passa attraverso i problemi», ha detto il primo cittadino milanese, come riportato da LaPresse.