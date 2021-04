Stadio, Sala non dimentica i toni usati dall’Inter: servirà lavoro di diplomazia

Il sindaco di Milano è disponibile a riaprire il dialogo, ma aspetta che sia il club nerazzurro a fare la prima mossa

Uno degli impegni presenti sull'agenda di Steven Zhang dopo il suo ritorno in Italia è quello di far ripartire la questione legata al nuovo stadio. Tuttosport illustra la situazione attuale: "Per lo stadio servirà un lavoro di ricucitura diplomatica. Il sindaco Beppe Sala è disponibile a riallacciare il dialogo con l'Inter, ma non dimentica i toni dell'ultimo comunicato nerazzurro, ben al di là dello sgarbo istituzionale (ha avuto buon gioco Sala a chiedersi se Zhang si sarebbe mai rivolto così ai politici cinesi, decisamente poco inclini ad accettare le critiche). Per questo motivo il Comune aspetta che sia l'Inter a fare la prima mossa. Deve essere il presidente nerazzurro ad alzare il telefono per chiamare Sala e fissare l'appuntamento. Lo stadio aiuterebbe a far aumentare il valore dell'Inter. Meglio far avanzare il progetto. Soprattutto in un momento dove servono finanziamenti".